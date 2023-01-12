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Şanlıurfa'daki kavgada gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi

AA

Şanlıurfa'daki kavgada gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hastanede 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün aralarında husumet bulunan iki aile üyelerinin kavgasında gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Husumetli iki aile üyeleri arasında Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanmıştı. Hastane bahçesinde devam eden kavgada ise atılan taşlardan bir gazeteciyle bir polis memuru yaralanmış, olayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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