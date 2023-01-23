Ceylanpınar'da motosiklet denetimleri devam ediyor

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​​​​​​​ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde emniyet ekipleri tarafından motosiklet denetimi gerçekleştirildi.



Trafik ekiplerince, ilçe genelinde başlatılan denetimler sürüyor. Bu kapsamda 20 motosiklet üzerinde inceleme yapan ekipler, eksik evrakları bulunan 3 sürücüye 48 bin 812 lira cezai işlem uyguladı.



Denetimlerde, 2 motosiklet trafikten men edilirken, çalıntı olduğu belirlenen 6 motosiklette yakalandı. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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