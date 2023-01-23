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ŞANLIURFA (AA) - Türkiye Kick Boks Turnuvası, Şanlıurfa'da başladı.

Turnuvanın açılış töreni, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyona 81 ilden yaklaşık 6 bin 500 kişi katılıyor.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, törende yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın çok güzel bir organizasyonun ev sahipliğini üstlendiğini söyledi.

Turnuvaya hakem, antrenör ve sporcular olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 kişinin katıldığına dikkati çeken Kayıcı, organizasyona katılım gösterenlere teşekkür etti.



Kayıcı, turnuvadaki sonuçlara göre milli takımların oluşturulacağını kaydetti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Türkiye Kick Boks İl Temsilcisi Murat Akaltun da birer konuşma yaparak sporculara başarı diledi.

Törenin ardından 29 Ocak'ta sona erecek turnuvanın ilk maçları yapıldı.



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