Şanlıurfa'da terör operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, kentte belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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