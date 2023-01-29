Türkiye Kick Boks Turnuvası Şanlıurfa'da tamamlandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası, final müsabakalarıyla sona erdi.

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda bir hafta boyunca süren turnuvaya 6 bin 500 sporcu katıldı.

Türkiye Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve Kick Boks İl Temsilcisi Murat Akaltun, sporcular ve aileleriyle birlikte yaklaşık 10 bin sporcuyu ağırladıklarını söyledi.



"Muhteşem bir sinerji ve etkileşim oldu." diyen Akaltun şu ifadeleri kullandı:



"Bütün camiamız mutlu şekilde ayrılıyor. 44 sıklette şampiyonlarımız belirlendi. 800 madalyamız sahiplerini buldu. Biz bu turnuva kapsamında aslında 8 şampiyona yaptık. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyüklerde erkek ve kadınlar olmak üzere onun için katılım fazla oldu. Kendi kategorilerinde şampiyon olan çocuklarımız Avrupa, Balkan ve Dünya şampiyonalarına gidecek. Muhteşem bir organizasyon ve katılım oldu. 10 gün süren bu büyük organizasyonu çok şükür kazasız belasız atlattık. Sporcularımız organizasyonun detaylarını yine Kick Boks Federasyonumuzun sitesinde bulabilir."

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