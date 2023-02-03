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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL)

En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 9,10

13,85 Arpa Kg 6,50

6,50 Buğday Kg 8,00

8,66 Mısır Kg 3,00

5,50 Kütlü pamuk Kg 11,00

26,98 Preseli pamuk Kg 30,50

42,00 Yağlık çiğit Kg 4,20

5,20 Ham pamuk yağı Kg 19,00

19,00

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