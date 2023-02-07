Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazından 22 saat sonra bir kadın kurtarıldı

ABD'deki STK'ler, depremzedelere yardım için seferber oldu

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Şanlıurfa'da yıkılan bir binanın enkazından 22 saat sonra 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binada, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, İpekyol Caddesi'ndeki Osman Ağan Apartmanı'nda Suriye uyruklu Meysem Lokman'a, 22 saat sonra ulaştı.

AA'nın görüntülediği arama kurtarma çalışmasında enkazdan yaralı olarak çıkarılan Lokman, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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