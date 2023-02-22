Adıyaman'da depremde yaralanan hayvanlar için çadır hastane kuruldu

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yaralanan sahipsiz hayvanlar, çadır hastanede tedavi ediliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen sokak hayvanları için de çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda belediye, Adıyaman'da hayvanlar için tam donanımlı çadır hastane kurdu.

Görevli veterinerler, çadıra getirilen yaralı sahipsiz hayvanların tedavisini yapıyor.

İhtiyaç durumunda hayvanlar için çadırda cerrahi operasyon da gerçekleştiriliyor.





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