Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 14 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 14 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Güney Mahallesi'nde komşular arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Diğer aile bireylerinin de dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 14 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, mahalle ve hastanede güvenlik önlemi aldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.