Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yaşanan selin ardından temizlik ve altyapı çalışmaları devam ediyor.

Kentte 15 Mart'ta şiddetli sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresi'nin neden olduğu selden etkilenen Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde yürütülen temizlik çalışmaları, bazı bölgelerde sürüyor.

Belediye ekipleri, sel nedeniyle deforme olan sokaklardaki parkeleri sökerken, bir yandan da kapanan kanalizasyonları açma çalışması devam ediyor.

Selden etkilenen alışveriş merkezinde de su tahliye ve temizlik çalışmaları yapılıyor.





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