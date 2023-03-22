Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.



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