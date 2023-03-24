Şanlıurfa'da diş poliklinklerine ramazan düzenlemesi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da oruç tutulan saatlerde diş tedavisi yaptırmak istemeyenler için gece poliklinik hizmeti verilmeye başlandı.

Eyyübiye Ağız ve Diş sağlığı Hastanesi Başhekimi Diş Hekimi Mehmet Akif Çelik, yaptığı açıklamada Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlara olmasını diledi.

Diş polikliniklerinde hafta içi iftardan sonra hizmet verileceğini ifade eden Çelik, "Şanlıurfa İl sağlık Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı dolayısıyla gündüz gelemeyecek vatandaşlarımız için Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Eyyübiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Siverek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Viranşehir devlet Hastanesi diş polikliniklerinde hafta içi iftardan sonra 19:30 ila 24:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Vatandaşlarımızın randevu almaksızın hastanelerimize müracaat ederek her türlü diş tedavilerini yaptırabilirler, yine acil polikliniklerimiz 24 saat devam etmektedir. Acil durumlar haricinde diş tedavileri için hastalarımızın eskiden olduğu gibi yine aynı şekilde MHRS sisteminden randevu alarak gündüz polikliniklerde diş tedavi hizmetinden faydalanarak muayene olabilirler." dedi.

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