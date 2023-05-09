Şanlıurfa'da 15 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 15 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, şüpheli B.H'nin yüklü miktarda uyuşturucuyu doğu illerinden batı illerine sevk edeceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, takibe aldığı şüpheliyi Şanlıurfa'da yakaladı.

Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 30 paket halinde 15 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Malatya'ya getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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