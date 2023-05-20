Şanlıurfalı şehit yakınları Karadeniz'i gezdi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da şehit polislerin yakınlarına yönelik Karadeniz gezisi düzenlendi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve eşi Selda Ulucan öncülüğünde şehit yakınlarına yönelik gezi programı gerçekleştirildi.

16-19 Mayıs tarihleri arasında 4 gün süren Karadeniz gezisinde, Şanlıurfa'da yaşayan şehit polis aileleri, havayolu ile Trabzon'a gitti.

Burada ilk önce Trabzon'un tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden şehit yakınları, daha sonra Rize, ardından da Gürcistan'ın Batum şehrini gezme fırsatı buldu.

Şehit polis, anne, baba, çocukları ve yakınlarının yer aldığı gezide, unutulmaz anlar yaşayan aileler emeği geçenlere teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen şehit yakını Aziz Kurt, Karadeniz'iN eşsiz güzelliklerini görme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını belirterek " Şanlıurfa İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Murat Ulucan ve eşlerine çok teşekkür ederim. Sosyal hizmetler şubesine çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir gezi tertiplediklerinden dolayı kendilerine minnettarız. Gerçekten şehit yakınlarının böyle bir geziye, moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Şehit polis memuru Abdülkadir Oğuz'un babası Şevket Oğuz da, güzel gezi için emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehit polis memuru Cemal Bozkurt'un kızı Buğlem Bozkurt ise düzenlenen geziden çok mutlu olduğunu ifade etti.

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