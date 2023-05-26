Viranşehir'de Ustalık Telafi Programına katılan kursiyerlere uygulamalı sınav yapıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan Ustalık Telefi Programı'na katılan kursiyerlere yönelik uygulamalı sınav gerçekleştirildi.



Mesem Ustalık Telafi Yeterlilik Programına katılarak Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, uygulamalı olarak gerçekleştirilen mezuniyet sınavına katıldı. Sınavı başarılı şekilde tamamlayan kursiyerler, belge almaya hak kazandı.



Konuya ilişkin açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan, sınava katılan kursiyerlerin öğrendiklerini uygulamalı şekilde gösterme fırsatı bulduğunu aktararak, tüm kursiyerlere başarılar diledi.



Okul Müdürü Nedim Özkan, güzel geçen bir eğitim dönemi geçirdiklerini belirterek, sınavdan başarılı bir şekilde geçen kursiyerlerin aldıkları belgelerle iş bulma imkanına sahip olacaklarını söyledi.

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