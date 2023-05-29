Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İ.F. yönetimindeki 06 DPM 599 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 29'uncu kilometresinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 63 PS 329 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.