"Suruç narı", AB coğrafi işaret tescil belgesi aldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde üretilen coğrafi işaretli "Suruç narı", Avrupa Birliği (AB) nezdinde de tescil edildi.

Suruç Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Suruç narının AB coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiği belirtildi.

Açıklamada, kendine has kokusu, rengi ve tadıyla dikkati çeken Suruç narının, Şanlıurfa'da AB coğrafi işareti alan ilk ürün olduğu vurgulandı.

Suruç Belediyesince 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu yapılan Suruç narı, 2021 yılında coğrafi işaret tescil belgesiyle kayıt altına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.