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        Şanlıurfa Valiliğine atanan Hasan Şıldak, kutlama çiçeği yerine SYDV'ye bağış istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 15:51
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        Şanlıurfa Valiliğine atanan Hasan Şıldak, kutlama çiçeği yerine SYDV'ye bağış istedi
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        ŞANLIURFA (AA) - Valiler Kararnamesi ile Şanlıurfa Valiliğine atanan Hasan Şıldak, tebrik amaçlı gönderilebilecek çiçek yerine Sosyal ve Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) bağışta bulunulmasını istedi.

        Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Balıkesir Valisiyken 10.08.2023 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile ilimizde görev tensip buyurulan Valimiz Hasan Şıldak'ın isteği üzerine tebrik ziyaretine gelecek olan hemşerilerimizden; çiçek getirmemelerini, çelenk veya çiçek göndermemeleri istirham ediyoruz. Bunun yerine isteyenler Şanlıurfa Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın hesabına bağışta bulunabilecekler. Hemşerilerimizin göstereceği hassasiyet için teşekkür ediyoruz."

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