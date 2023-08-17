Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem Hava Durumu Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak! - İklim değişikliği

        Şanlıurfa'da telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş'ta telefonla ulaştıkları O.K'ye kendilerini hakim ve savcı gibi göstererek dolandırıcılık yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan araştırmalar neticesinde belirlenen şüpheliler K.Ç, S.A. ve R.Ç. Şanlıurfa'da bir araçta yakalandı.

        Araçtaki aramada, 58 bin 400 lira, 52 cumhuriyet altını, 29 gram altın, 3 çeyrek altın ile tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan K.Ç, S.A. ve R.Ç. işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Ele geçirilen altın ve para sahibine teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı 2 terörist Suriye sınırında yakalandı
        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı 2 terörist Suriye sınırında yakalandı
        Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar suçundan 1 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar suçundan 1 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa Valiliğine atanan Hasan Şıldak, kutlama çiçeği yerine SYDV'ye bağ...
        Şanlıurfa Valiliğine atanan Hasan Şıldak, kutlama çiçeği yerine SYDV'ye bağ...
        Şanlıurfa'da aranan 3 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da aranan 3 zanlı tutuklandı
        Karacadağ Kayak Merkezi'nde otel inşaat devam ediyor
        Karacadağ Kayak Merkezi'nde otel inşaat devam ediyor
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa Ticaret Borsası