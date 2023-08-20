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        Haliliye Belediyesi'nin yaz konserleri devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 16:15
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        Haliliye Belediyesi'nin yaz konserleri devam ediyor
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        ŞANLIURFA (AA) - Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen yaz konseri etkinliğinde sıra gecesi ekibi sahne aldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz konserleri etkinliği devam ediyor.

        Bu kapsamında Süleymaniye Mahallesi'nde gerçekleştirilen konserde vatandaşlar, halk oyunları ekibinin gösterisi ve sıra gecesi türküleriyle doyasıya eğlendi.

        Şehit Ahmet Oktay Günak Parkı'nda halk oyunları ekibinin yöresel oyunlarıyla başlayan program, sıra gecesi ekibinin seslendirdiği türkülere devam etti.

        Etkinlikte mahalle sakinlerine yöresel lezzetlerden olan meyan şerbeti ikram edildi.

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