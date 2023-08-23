DÜZELTME - "Milli Eğitim Bakanı Tekin, Şanlıurfa İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu:" başlıklı haberimizde sehven yer alan "900 bin 21" ifadesi "9 bin 21" olarak düzeltilmiştir.

ŞANLIURFA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesindeki eğitim sürecine ilişkin, "11 Eylül tarihi itibarıyla şartlarımız önceki dönemde olduğu kadar konformist veya rahat olmamak üzere asgari müştereklerde eğitim öğretim sürecini sağlıklı bir şekilde başlatacak bütün tedbirlerimizi almış durumdayız. Hiçbir sıkıntı olmadan eğitim süreci başlayacak." dedi.

Bakan Tekin, Şanlıurfa Valiliği'nde ziyaret defterini imzaladıktan sonra Vali Hasan Şıldak ile makamında görüştü.

Daha sonra GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından konuşan Tekin, yaklaşık 2,5 aylık Milli Eğitim Bakanlığı sürecinde taşra teşkilatını, Anadolu'yu gezerek alınacak tedbirlerle ilgili çalışmalar yaptıklarını, çok sayıda kenti dolaştıklarını söyledi.

Türkiye genelinde eğitim öğretim sürecine hazırlık dönemiyle ilgili yaptıkları çalışmalarla ilgili birkaç başlığı paylaşacağına işaret eden Tekin, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesiyle ilgili 11 Eylül tarihi itibarıyla şartlarımız önceki dönemde olduğu kadar konformist veya rahat olmamak üzere asgari müştereklerde eğitim öğretim sürecini sağlıklı bir şekilde başlatacak bütün tedbirlerimizi almış durumdayız. Hiçbir sıkıntı olmadan eğitim süreci başlayacak. Bu hiçbir sıkıntı olmadan cümlesinin içerisinde şunlar da gizli, şunlar da var. Öğrencilerimiz açısından zorunlu telafi eğitimleri, öğretmenlerimiz açısından başta barınma ve ulaşım olmak üzere hem mevcut öğretmenlerimizin hem 1 Eylül itibarıyla atanan yeni kardeşlerimizin, yeni arkadaşlarımızın problemlerinin çözümü noktasında gerekli bütün tedbirleri almış durumdayız."

Tekin, bölgede çalışan özellikle 4 il ve 2 ilçe bazlı olarak çok fazla yıkımın olduğu yerlerdeki bütün öğretmenlerin, yeni atananlar da dahil tek tek arandığını vurgulayarak, "Konaklama, barınma, ulaşımla ilgili durumları tespit edildi ve gerekli tedbirler İçişleri Bakanlığımız ve AFAD imkanları da kullanılarak ayarlanmış durumda. O arkadaşlarımız, kardeşlerimiz hiçbir problem yaşamadan eğitim öğretim sürecini inşallah başlatmış olacaklar. Aynı şekilde velilerimizle ilgili destek süreçleri yürütüldü. Hem yaz aylarında hem bundan sonra da devam edecek. Dolayısıyla deprem bölgesiyle ilgili bir sıkıntı en azından yaşanmayacak." diye konuştu.

Deprem bölgesinde derslik ihtiyacının karşılanması açısından üç aşamalı bir projeksiyon gerçekleştirdiklerini vurgulayan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bazı projelerimiz 11 Eylül tarihi itibarıyla bitmiş olacak. Bazı projelerimiz bahar yarı yılının başlangıcıyla bitmiş olacak. Bazı projelerimiz de önümüzdeki eylül dönemine yetişecek şekilde yatırım projelerimizi de yapmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan yatırım sürecini desteklediğini belirtti, bu anlamda kendisine teşekkür etmek istiyorum. Yaz aylarında yaptığımız diğer hususlardan bir tanesi öğretmen arkadaşlarımızın yer değiştirme süreçleriyle ilgili, özel öğretim kurumlarımızın sorunlarıyla ilgili, MESEM ve mesleki teknik eğitim projelerinde yaşanan aksaklıklarla ilgili gündelik problemleri çözecek tedbirler aldık. 11 Eylül itibarıyla ders kitaplarımızın bütün öğrencilerimizin masasının üzerinde hazır bulunacakları şekilde tedbirlerimizi aldık. Eğitim öğretim sürecini inşallah sağlıklı başlatmış olacağız."

- Obezite ve dijital bağımlılıkla mücadele edilecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 valiliğe gönderdikleri eğitim öğretime hazırlık genelgesini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki eğitim öğretim sürecini ilgilendireceğine inandığım birkaç hususun altını çizmek istiyorum. Obezite ve dijital bağımlılık şu anda çağımızın önemli problemlerinden bir tanesi. Valilerimizden, il milli eğitim müdürlerimizden ve öğretmenlerimizden bir ricamız var. Okul bahçelerimizi lütfen öğrencilerimizin hem dijital bağımlılıklarının azaltılacağı hem gündelik aktivitelerini yapabilecekleri oyun alanlarına, bu oyunların bizim geleneklerimiz, göreneklerimiz, kültürel mirasımızı da yansıtacak oyunlarla bezenmiş bir şekilde okul bahçelerimizin etkili kullanılmasını arzu ediyoruz.

Bunun için Bakanlık merkez teşkilatından destek talepleri olan okullarımıza destekler vereceğiz. Arzumuz hem çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim, öğretim alması, hem bedensel sağlıklarını düzgün bir şekilde gerçekleştirebilmiş olmamız hem de dijital bağımlılıktan çocuklarımızın, teneffüste elektronik ortamlardaki kendi ruhsal ve zihinsel sağlıklarını sıkıntıya sokabilecek olan bağımlılıklarından bir nebze de olsun kurtulabilmiş olmalarını istiyoruz."

Bakan Tekin, velilerin çokça şikayet ettiği konulardan bir tanesinin de öğretmenlerin, öğrencileri sosyal medya uygulamaları üzerinden ödevlendirmeleri olduğunu dile getirdi.

Bu durumun öğrencilerin, çocukların dijital bağımlılıklarını olumsuz şekilde etkilediğini hissettiklerini, gördüklerini vurgulayan Tekin, "Bize gelen eleştiriler doğrultusunda bunun da tedbirini aldık. Çocuklarımızın okullarda GSM cihazları, cep telefonlarıyla çok fazla vakit geçirdiklerinden hareketle önümüzdeki eğitim öğretim yılında bunu zorunlu kılmamakla beraber, bunun teşvik edilmesini arzu ediyoruz. Çocuklarımızın dersliklere cep telefonu sokmamalarını, sokmayacak şekilde tedbirlerin alınmasını arzu ediyoruz." dedi.

Tekin, 2017 müfredat değişikliği sürecinde seçimlik dersler içerisine "Şehrimizi Tanıtalım" ünitesi koyduklarına değinerek, "Bunu çok önemsiyorum. Çocuklarımızın, gençlerimizin yaşadıkları şehrin geleneklerini, kültürünü, doğasını, tarihi dokusunu, kültürel mirasını yaşaması, öğrenmesi, bilmesi açısından öğretmenlerimizden rica ediyoruz. Bu ünitenin, aktif şekilde kullanılması, ilin bu anlamdaki mirasının çocuklarımıza yansıtılmasını da özellikle istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin tedbirlere de değinerek, "Öğrencilerimize yaklaşık 500 milyon kitap dağıtıyoruz. Dolayısıyla bu kitaplarımızın da bir şekilde sene sonu itibarıyla değerlendirilmesi açısından okullarımızdan rica ediyoruz. Bu kitapların öğrencilerimizden tekrar sene sonu itibarıyla iade olarak alınmasını önemsiyorum. Bir başka husus öğretmenler odası toplantılarımızda da dile getirilen öğretmen arkadaşlarımızın okullarda bir eğitimciye, bir öğretmene yakışır şekilde giyinmesi açısından beyaz önlük uygulamasının yine valiliklerimizce teşvik edilmesini arzu ediyoruz. Bunu da genelgemizde zikrettik." diye konuştu.

- Şanlıurfa için toplantıda alınan kararlar

Toplantıda Şanlıurfa özelinde bazı kararlar aldıklarına vurgu yapan Bakan Tekin, kendisinin Milli Eğitim Bakanlığında müsteşarlık yaptığı 2013-2018 yılları arasında Şanlıurfa'ya özel ehemmiyet gösterdiğini dile getirdi.

2013 yılında Şanlıurfa'da 9 bin 21 derslikle eğitim öğretime devam edildiğini anımsatan Tekin, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da bu anlamda yeni dönemde eğitim öğretimle ilgili fiziki anlamdaki yatırım ihtiyaçlarını devletimizin bize tanımladığı bütçe imkanları çerçevesinde minimize edeceğimizi, ortadan kaldıramayabiliriz ama minimize edebileceğimizi taahhüt ediyorum. Ortadan kaldıramamaktan kastım da şu, çağ nüfusu sürekli artıyor, sıfırladık demek çok anlamlı değil. Çünkü her yıl yeni derslik ihtiyacı ortaya çıkıyor. Biz elimizden geldiğince bunu yapacağız. İnşallah 2024 yatırım programımızı ona göre revize etmiş olacağız. Şu anda Şanlıurfa'da devam eden, yapımı devam eden bin 232 derslik, 3 pansiyon, 3 spor salonu, bir de lojman var. İlave olarak yaklaşık 1000 derslik, pansiyon, spor salonu, 4 lojman ve bir de 150 yataklı uygulama oteli olmak üzere yatırım projemizle programımızda olup ihaleye çıkılmayan, ihalesi henüz çıkılmayan okullarımız var."

Kasım ayında yeniden bir değerlendirme toplantısı yapacakları bilgisini veren Tekin, "Kasım ayının başındaki toplantımızda da Büyükşehir Belediye Başkanımız bize burada yatırım planına alacağımız okullarla ilgili arsa problemini çözeceğini taahhüt etmişti. Biz de onun çözdüğü arsalar üzerinde eğitim öğretim kurumu inşa etmek, yatırım programına almak üzere çalışmalarımızı yapacağız. 2024 programında ona göre revize edeceğiz inşallah." dedi.

Tekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret ederek, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgi aldı.