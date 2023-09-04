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        Şanlıurfa'da kamyonetin altında kalan bebek öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin altında kalan bebek, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 21:08 Güncelleme: 04.09.2023 - 21:08
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        Şanlıurfa'da kamyonetin altında kalan bebek öldü
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        Avurtepe Mahallesi yakınlarındaki tarlada uyuyan Veysel Abbas Noyan (1), geri manevra yapan M.İ. (24) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonetin altında kaldı.

        Ağır yaralanan bebek, yakınlarının ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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