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        Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollarla yurda giren PKK/YPG'li terörist tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren PKK/YPG'li terörist tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 12:03 Güncelleme: 10.09.2023 - 12:03
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        Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollarla yurda giren PKK/YPG'li terörist tutuklandı
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        Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğünün göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu aracı durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtaki 3 kişi kovalamacanın ardından yakalandı.

        Düzensiz göçmenler arasında yer alan O.A'nın Suriye'nin Aynularab bölgesinde PKK/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü, silahlı eğitim aldığı ve örgüt üyeliğinden arandığı tespit edildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terör örgütü üyesi, nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 2 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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