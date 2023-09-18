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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:31 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:31
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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü
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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        K.E. yönetimindeki 34 JN 5809 plakalı otomobil, Karaköprü ilçesi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Davut Kılıç'a (52) çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Kılıç, kaldırıldığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü K.E. gözaltına alındı.

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