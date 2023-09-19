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        Adıyaman'da yaralı bulunan puhu kuşu Şanlıurfa'da tedaviye alındı

        Adıyaman'da yaralı bulunan puhu kuşu, Şanlıurfa'da tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 00:03 Güncelleme: 19.09.2023 - 00:03
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        Adıyaman'da yaralı bulunan puhu kuşu Şanlıurfa'da tedaviye alındı
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        Adıyaman'da yaralı bulunan puhu kuşu, Şanlıurfa'da tedavi altına alındı.

        Adıyaman'ın Kahta ilçesi kırsal bölgesinde yaralı bir puhuyu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        Koruma altına alınan ve ileri tedaviye ihtiyaç duyduğu tespit edilen puhu, tedavisi için Şanlıurfa'ya getirildi.

        Yaralı kuş, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

        Kuşun tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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