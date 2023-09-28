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        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama

        Şanlıurfa merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:38 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:55
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        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama
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        Şanlıurfa merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Adreslerde yapılan aramada, 8 bilezik, 15 bin dolar, 2 yarım altın, 2 tam altın ele geçirildi.

        Operasyonun devamında ise Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 11 zanlı gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada, 12 telefon, 17 sim kart, 5 sd kart, 3 flash bellek, 1 tabanca 65 mermi ele geçirildi.

        Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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