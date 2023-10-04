Şanlıurfa'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 6 bin 300 mermi ele geçirildi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 6 bin 300 mermi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 04.10.2023 - 21:26 Güncelleme: 04.10.2023 - 21:33 facebook

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