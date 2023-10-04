Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 6 bin 300 mermi ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 6 bin 300 mermi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 21:26 Güncelleme: 04.10.2023 - 21:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 6 bin 300 mermi ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 6 bin 300 mermi ele geçirildi.

        Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hasan Çelebi Mahallesi'nde silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

        Aramada 6 bin 300 mermi, 44 uzun namlulu tüfek şarjörü, 6 seyyar dipçik, 3 seri numarası kazınmış tabanca, 113 muşta ile tabanca üst kapağı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi R.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı
        Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı
        Servis minibüsünün çarptığı kız öğrenci öldü
        Servis minibüsünün çarptığı kız öğrenci öldü
        Bakan Güler'den "terörle mücadele" mesajı
        Bakan Güler'den "terörle mücadele" mesajı
        Edirne'de yine aynı felaket!
        Edirne'de yine aynı felaket!
        Krizden çıkış formülü!
        Krizden çıkış formülü!
        Vicdansız teyze için karar!
        Vicdansız teyze için karar!
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da havaya ateş eden 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Şanlıurfa'da havaya ateş eden 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 6,5 kilogram skunk ele geçirildi
        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 6,5 kilogram skunk ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 'uyuyan hücre' operasyonunda 25 gözaltı
        Şanlıurfa'da 'uyuyan hücre' operasyonunda 25 gözaltı
        Karahantepe'de bulunan insan heykeli AA ekibince görüntülendi
        Karahantepe'de bulunan insan heykeli AA ekibince görüntülendi
        Göbeklitepe'de bulunan yaban domuzu heykeli AA ekibince görüntülendi
        Göbeklitepe'de bulunan yaban domuzu heykeli AA ekibince görüntülendi
        Harran'ın depremlerde hasar gören 13 asırlık simge minaresi onarılıyor
        Harran'ın depremlerde hasar gören 13 asırlık simge minaresi onarılıyor