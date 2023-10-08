Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da komşular arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 22:40 Güncelleme: 08.10.2023 - 22:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da komşular arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

        Hamidiye Mahallesi'nde komşu yabancı uyruklu aileler arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

        Kısa sürede büyüyen, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, Mustafa Katip (17), Mahmut Kneysavi (30), Enes Kneysavi (31) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan Enes Kneysavi, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya gönderildi.

        Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD'den İsrail'e askeri destek
        ABD'den İsrail'e askeri destek
        Bakan Fidan'dan İsrail-Filistin diplomasisi
        Bakan Fidan'dan İsrail-Filistin diplomasisi
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        14 yıl sonra tarihi başarı!
        14 yıl sonra tarihi başarı!
        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Serdar Ali Çelikler: Fazla yorulmadan 3 puan
        Serdar Ali Çelikler: Fazla yorulmadan 3 puan
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        Muhteşem Fener: 8'de 8 yaptı!
        Muhteşem Fener: 8'de 8 yaptı!
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        14 aylık hasret bitti!
        14 aylık hasret bitti!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yüzde 56'sının yıkımı tamamlandı
        Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yüzde 56'sının yıkımı tamamlandı
        Yerli ve Milli Parti, ilk il başkanlığını Şanlıurfa´da açtı
        Yerli ve Milli Parti, ilk il başkanlığını Şanlıurfa´da açtı
        Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği: 1-2
        Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği: 1-2
        Suriye'den kaçak geçiş yapan 5´i Rus, 39 kişi yakalandı
        Suriye'den kaçak geçiş yapan 5´i Rus, 39 kişi yakalandı
        Eşine iğne yapan erkek hemşireye yumruk attı, gözaltına alındı
        Eşine iğne yapan erkek hemşireye yumruk attı, gözaltına alındı
        Şanlıurfa'da 39 düzensiz göçmen yakalandı
        Şanlıurfa'da 39 düzensiz göçmen yakalandı