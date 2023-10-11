Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerce yapılan aramalarda 1 kilo 113 gram toz esrar, 295 gram sentetik uyuşturucu, 138 gram eroin, 3 hassas terazi, 9 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve materyal ele geçirildi.