Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da basın açıklamasının ardından Filistin'e destek konvoyu yapıldı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak amacıyla yapılan basın açıklamasının ardından konvoy yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 23:03 Güncelleme: 14.10.2023 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da basın açıklamasının ardından Filistin'e destek konvoyu yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak amacıyla yapılan basın açıklamasının ardından konvoy yapıldı.

        Siverek Gazze Dayanışma Platformunca yatsı namazının ardından Abdulkadir Geylani Camisi bahçesinde düzenlenen basın açıklamasına sivil toplum kuruluşları üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Grup adına açıklamayı yapan Eğitim Bir-Sen Siverek temsilcisi Fikret Aslanparçası, Gazze'nin gece gündüz bombalandığını belirterek, masum sivillerin yaşamını yitirdiğini söyledi.

        İsrail'in Filistin'de insanlık suçu işlediğini belirten Aslanparçası, "Sözün bittiği yerdeyiz. İkiyüzlülüklerin zulmü azdırdığı zamandayız. Soykırımcı Siyonistler, Filistin'de katliam yaparken susanların kıyameti zorladığı zamandayız. Evet, bugün Filistin'de mazlumların kanı üzerine kurulmuş bir rejim var. O şebekeye kimileri devlet diyor. Hayır, İsrail bir devlet değildir. İsrail, emperyalizm tarafından kurulmuş ve desteklenen bir terör örgütüdür. İsrail, bütün dünyaya kötülük yayan, soykırımcı bir organizasyondur." dedi.

        Kudüs'ün tüm İslam dünyasının meselesi olduğunu aktaran Aslanparçası, şu ifadeleri kullandı:

        "Kudüs davası, sadece bir avuç Gazzeli Müslümanın omzuna yüklenemeyecek kadar büyük bir davadır. 75 yıldır bu yükü şanla şerefle taşıyan kardeşlerimize yardım eli uzatmak için Mescid-i Aksa'nın yerle bir olmasını mı bekliyoruz? Her fırsatta kadın çocuk demeden Müslüman kanı akıtmaktan zevk alan İsrailli teröristlerin ne yapması bardağı taşıran son damla olacak? Medine'de bir Müslüman kadının örtüsüne el uzatıldığı için Yahudilerin üzerine bir ordu gönderen Hazreti Muhammed ümmetinin devlet başkanlarının daha cesur adımlar atma zamanı gelmedi mi? 7 Ekim'de Gazzeli Müslümanlar, İsrailli teröristlere yüzyılın acısını yaşattı. Sıra tüm İslam aleminin yiğitlerindedir. Malımızla canımızla yüzyıl önce işgal edilmiş topraklarımızı özgürleştirmek için hazır olduğumuzu tüm dünyaya ilan ediyoruz. Kudüs, sadece Filistinlilerin değil, tüm Müslümanların meselesidir."

        Filistin bayrakları ve pankartların açıldığı basın açıklamasının ardından yüzlerce araç kent merkezinde Filistin'e destek konvoyuna katıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'na gelen konvoy, bir grup vatandaşın İsrail bayraklarının bulunduğu tabutu yakmasının ardından tamamlandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
        Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Bahis skandalında yeni gelişme
        Bahis skandalında yeni gelişme
        İbre 140 km'de takılı kaldı
        İbre 140 km'de takılı kaldı
        Inter'den Mauro Icardi itirafı!
        Inter'den Mauro Icardi itirafı!
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        Fethiye'de sokaklar göle döndü
        Fethiye'de sokaklar göle döndü
        Montella'dan Boey sözleri!
        Montella'dan Boey sözleri!
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Top...
        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Top...
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Türkiye'nin 9 aylık domates ihracatı 2022'nin tamamındaki dış satımı geçti
        Türkiye'nin 9 aylık domates ihracatı 2022'nin tamamındaki dış satımı geçti
        Şanlıurfa'da yaralı bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı
        Şanlıurfa'da yaralı bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı
        Depremzede öğrenciler "Benim Hikayem Projesi" kapsamında kamerayla tanıştı
        Depremzede öğrenciler "Benim Hikayem Projesi" kapsamında kamerayla tanıştı
        Şanlıurfa'da "Güvenli Şehir-5 Uygulaması" kapsamında 31 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da "Güvenli Şehir-5 Uygulaması" kapsamında 31 şüpheli yakalandı