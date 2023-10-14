Şanlıurfa'da basın açıklamasının ardından Filistin'e destek konvoyu yapıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak amacıyla yapılan basın açıklamasının ardından konvoy yapıldı.

Siverek Gazze Dayanışma Platformunca yatsı namazının ardından Abdulkadir Geylani Camisi bahçesinde düzenlenen basın açıklamasına sivil toplum kuruluşları üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Grup adına açıklamayı yapan Eğitim Bir-Sen Siverek temsilcisi Fikret Aslanparçası, Gazze'nin gece gündüz bombalandığını belirterek, masum sivillerin yaşamını yitirdiğini söyledi.

İsrail'in Filistin'de insanlık suçu işlediğini belirten Aslanparçası, "Sözün bittiği yerdeyiz. İkiyüzlülüklerin zulmü azdırdığı zamandayız. Soykırımcı Siyonistler, Filistin'de katliam yaparken susanların kıyameti zorladığı zamandayız. Evet, bugün Filistin'de mazlumların kanı üzerine kurulmuş bir rejim var. O şebekeye kimileri devlet diyor. Hayır, İsrail bir devlet değildir. İsrail, emperyalizm tarafından kurulmuş ve desteklenen bir terör örgütüdür. İsrail, bütün dünyaya kötülük yayan, soykırımcı bir organizasyondur." dedi.

Kudüs'ün tüm İslam dünyasının meselesi olduğunu aktaran Aslanparçası, şu ifadeleri kullandı:

"Kudüs davası, sadece bir avuç Gazzeli Müslümanın omzuna yüklenemeyecek kadar büyük bir davadır. 75 yıldır bu yükü şanla şerefle taşıyan kardeşlerimize yardım eli uzatmak için Mescid-i Aksa'nın yerle bir olmasını mı bekliyoruz? Her fırsatta kadın çocuk demeden Müslüman kanı akıtmaktan zevk alan İsrailli teröristlerin ne yapması bardağı taşıran son damla olacak? Medine'de bir Müslüman kadının örtüsüne el uzatıldığı için Yahudilerin üzerine bir ordu gönderen Hazreti Muhammed ümmetinin devlet başkanlarının daha cesur adımlar atma zamanı gelmedi mi? 7 Ekim'de Gazzeli Müslümanlar, İsrailli teröristlere yüzyılın acısını yaşattı. Sıra tüm İslam aleminin yiğitlerindedir. Malımızla canımızla yüzyıl önce işgal edilmiş topraklarımızı özgürleştirmek için hazır olduğumuzu tüm dünyaya ilan ediyoruz. Kudüs, sadece Filistinlilerin değil, tüm Müslümanların meselesidir."

Filistin bayrakları ve pankartların açıldığı basın açıklamasının ardından yüzlerce araç kent merkezinde Filistin'e destek konvoyuna katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'na gelen konvoy, bir grup vatandaşın İsrail bayraklarının bulunduğu tabutu yakmasının ardından tamamlandı.