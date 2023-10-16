Şanlıurfa Valisi Şıldak, Akçakale yol yapım çalışmalarını inceledi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa-Akçakale yolunda yapımı devam eden bölünmüş yol çalışmalarını inceledi.

Vali Şıldak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü Şanlıurfa 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen bölünmüş yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başlatılan çalışmanın son derece önemli olduğunu belirten Vali Şıldak, yol yapım çalışmaları bittiği zaman Akçakale ve Harran'a daha konforlu olarak ulaşımın sağlanacağını kaydetti.

Yol yapım çalışmaları incelemesinin ardından Vali Şıldak, Akçakale yolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasını da ziyaret etti. Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Şıldak, öncelikli hedeflerinin şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti. Özellikle uyuşturucu ve asayiş konularında asla taviz verilmeyeceğini ifade eden Vali Şıldak, ekiplere başarılar diledi.