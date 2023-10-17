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        Şanlıurfa'da cezaevi firarisi yakalandı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde cezaevi firarisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:08 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:24
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        Şanlıurfa'da cezaevi firarisi yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde cezaevi firarisi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince oluşturulan uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalışan şüpheli, ekiplerin takibi sonucu yakalandı.

        Zanlının kimlik kontrolünde, 12 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

        M.K'nin aracında yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 26 fişek ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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