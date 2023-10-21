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        Şanlıurfa'da kamyonetlerin çarpıştığı kazada yaralananlardan biri hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 20 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 10:04 Güncelleme: 21.10.2023 - 10:04
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        Şanlıurfa'da kamyonetlerin çarpıştığı kazada yaralananlardan biri hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 20 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti.

        Siverek-Karacadağ yolu Üçkuyu mevkisinde, Mehmet Ataca'nın kullandığı 44 BS 452 plakalı kamyonetin Memduh Çoğalan idaresindeki 80 AEL 567 plakalı kamyonetle çarpışması sonucu yaralanan ve Siverek Hastanesi'ne kaldırılan Perihan Göreli (34), sevk edildiği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün akşam iki kamyonetin çarpışması sonucu 20 kişi yaralanmış, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılmıştı.

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