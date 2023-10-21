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        Şanlıurfa'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 15:29 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:30
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        Şanlıurfa'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
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        Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, trafik eğitimi ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 450 öğrenciyle bir araya gelindi.

        Selçuk İlkokulu'nda eğitim gören 450 öğrenciler, trafik kuralları, işaret levhaları, trafikte yaşam, emniyet kemerinin önemi ve yaya geçidinde yolun karşısına geçme kuralları hakkında bilgilendirildi.

        Eğitim sonunda trafik polisleri, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

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