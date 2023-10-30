Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Eyyüpkent Mahallesi'ndeki evine giden K.A. kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan K.A. çevredekilerin çağırdığı ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
K.A’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.