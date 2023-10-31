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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da terör operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 22:12 Güncelleme: 31.10.2023 - 22:12
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da terör operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda Karaköprü ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda M.G, O.Y. ile H.D. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.Y. ile H.D tutuklandı, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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