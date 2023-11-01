Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da kontrolden çıkan minibüs park edilen otomobilin üzerine çıktı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, otomobil ve çöp konteynerine çarptıktan sonra park halindeki otomobilin üzerine çıkarak durabildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 13:55 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da kontrolden çıkan minibüs park edilen otomobilin üzerine çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, otomobil ve çöp konteynerine çarptıktan sonra park halindeki otomobilin üzerine çıkarak durabildi.

        A.Ö. idaresindeki 34 FID 97 plakalı minibüs, Bağlar Mahallesi Şeyh Lütfü Caddesi kavşağında plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen bir otomobille çarpıştı.

        Kontrolden çıkan minibüs, sokaktaki çöp konteynerine de çarptıktan sonra park halindeki 34 PD 960 plakalı otomobilin üzerine çıkarak durdu.

        Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

        Olay nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Eşi ve oğlu öldürüldü! 12 gündür kayıp! Azmettirmekle suçlanıyor!
        Eşi ve oğlu öldürüldü! 12 gündür kayıp! Azmettirmekle suçlanıyor!
        Kentsel dönüşüm hızlanacak
        Kentsel dönüşüm hızlanacak
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        Süt fiyatlarında son durum
        Süt fiyatlarında son durum
        Orhan Pamuk komşularıyla mahkemelik oldu!
        Orhan Pamuk komşularıyla mahkemelik oldu!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Dünyada bir ilk! Beşli çapraz karaciğer nakli yapıldı
        Dünyada bir ilk! Beşli çapraz karaciğer nakli yapıldı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Kabusu bitmiyor!
        Kabusu bitmiyor!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da aranan 19 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 19 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 5 kilogram esrar ele geçirildi
        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 5 kilogram esrar ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 35 kilogram esrar ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 35 kilogram esrar ele geçirildi
        Şanlıurfa Müziği UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil edildi
        Şanlıurfa Müziği UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil edildi
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da terör operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklan...
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da terör operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklan...
        Şanlıurfa'da Kızılay Haftası etkinliği düzenlendi
        Şanlıurfa'da Kızılay Haftası etkinliği düzenlendi