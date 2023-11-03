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        Şanlıurfa'da hakkında 32 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, dolandırıcılık suçundan hakkında 32 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 12:44 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:46
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        Şanlıurfa'da hakkında 32 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, dolandırıcılık suçundan hakkında 32 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmak suçundan hakkında 32 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.D'nin ilçe kırsalındaki Hamurkesen Mahallesinde olduğunu tespit etti.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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