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        Şanlıurfa'da 10 bin kişiye kuru fasulye ve pilav ikram edildi

        Şanlıurfa'da 23'üncüsü düzenlenen "Ali Dede Hayratı" etkinliğinde, yaklaşık 10 bin kişiye kuru fasulye ve pilav ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 16:05 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:47
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        Şanlıurfa'da 10 bin kişiye kuru fasulye ve pilav ikram edildi
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        Şanlıurfa'da 23'üncüsü düzenlenen "Ali Dede Hayratı" etkinliğinde, yaklaşık 10 bin kişiye kuru fasulye ve pilav ikramında bulunuldu.

        Karaköprü Belediyesi tarafından, ilçe merkezinde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

        Programda, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ile görevliler, yaklaşık 10 bin kişiye kuru fasulye ve pilav ikram etti.

        Başkan Baydilli, burada yaptığı konuşmada, bu yıl da vatandaşları kardeşlik sofrasında buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Ali Dede'nin, Şanlıurfa için çok kıymetli, manevi bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Baydilli, şöyle devam etti:

        "IV. Murad, Bağdat Seferi'ne giderken Karaköprü'ye uğrar ve burada Şazeli Ali Dede'nin hayır duasını ister ve zaferle dönmek için dua ister. Bağdat Seferi'nin zaferle sonuçlanmasıyla Sultan Murad, sefer dönüşü yine Ali Dede'ye uğrar ve Karaköprü'yü ona vakfeder. O dönemden bu zamana kadar ilçemizin manevi sahibi Ali Dede için hayrat yapılır ve kardeşlik sofraları kurulur. 23. kez düzenlediğimiz Ali Baba Hayratı programımızın bu yılki temasını 'dayanışma' olarak belirledik. Bu temayı belirlerken Kahramanmaraş merkezli depremler ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinde gösterilen dayanışmaya ve beraberliğe dikkat çekmek istedik. İnşallah buradaki birlik ve dayanışma, tüm İslam dünyasında da birlik ve beraberliğe vesile olur. Gazze'ye karşı yapılan zulme karşı birlik içinde hareket edilir."

        Yemeklerde yaklaşık bir ton et, 700 kilo kuru fasulye ve 800 kilo pirinç kullanılırken, 10 bin ekmek dağıtıldı.

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        Galeri

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