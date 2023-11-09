Şanlıurfaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki antrenman, GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık ve taktik çalışmayla tamamlandı.

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