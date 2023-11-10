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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

        Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında, Şanlıurfa'nın Halfeti ve Suruç ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:09 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:18
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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında, Şanlıurfa'nın Halfeti ve Suruç ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Halfeti Kaymakam Zikrullah Erdoğan ve Belediye Başkan vekili Mahmut Gökçek Atatürk anıtına çelenk bırak.

        Tören alanında bulunanlar ile çevredeki vatandaşlar saat 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle beraber saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

        Gençlik Merkezinde devam eden törende, öğrenciler tarafından günün anlan ve önemini belirten şiirler okundu.

        - Suruç

        Suruç ilçesinde Cumhuriyet meydanında gerçekleşen törende, Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş Atatürk anıtına çelenk surdu.

        Tören alanında bulunanlar ile çevredeki vatandaşlar saat 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle saygı duruşunda bulundu.

        İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçedeki tören, Suruç Öğretmenevinde devam etti.

        Törene, Suruç Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Fatih Özkılıç, Suruç İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, Suruç İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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