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        Şanlıurfa'da 9 kilo 350 gram skunk ele geçirildi

        Şanlıurfa'da 9 kilo 350 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 11:45 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:55
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        Şanlıurfa'da 9 kilo 350 gram skunk ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da 9 kilo 350 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.

        Ekiplerce bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 9 kilo 350 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 zanlı emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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