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        Harranlı çiftçi alternatif ürün olarak ektiği yer fıstığından iyi sonuç aldı

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki bir çiftçinin tarlasına ektiği yer fıstığında hasat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 13:22 Güncelleme: 11.11.2023 - 13:31
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        Harranlı çiftçi alternatif ürün olarak ektiği yer fıstığından iyi sonuç aldı
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        Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki bir çiftçinin tarlasına ektiği yer fıstığında hasat yapıldı.

        Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yürütülen sulama yatırımları sayesinde Şanlıurfa'da başta, pamuk ve mısır olmak üzere buğday, arpa ve kırmızı mercimek gibi ürünlerin ekim alanları artarken, yöre çiftçisi alternatif ürünlere de ilgi gösteriyor.

        İlçede çiftçilik yapan Abdullah Akkurt, AA muhabirine, bölgede genellikle pamuk, buğday ve arpa ekimi yapıldığını ancak alternatif ürünlerle ilgili araştırma yaptığında yer fıstığı ekmeye karar verdiğini söyledi.

        Yaklaşık 40 dönüm üzerine yer fıstığı ekimi yaptığını ifade eden Akkurt, "Çok şükür hasadımızı gerçekleştirdik ve beklediğimizden daha iyi bir ürün elde ettik. Yer fıstığının parası da iyi çok şükür. Ayrıca yer fıstığının diğer kısmını da hayvanlar için yem olarak kullanıyoruz. Herkese yer fıstığı ekmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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