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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

        Şanlıurfa'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 13:13 Güncelleme: 12.11.2023 - 13:26
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı
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        Şanlıurfa'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, kentteki sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda, 1 kilo 600 gram metamfetamin, 1 kilo skunk, 275 gram sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirdi.

        Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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