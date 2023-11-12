Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Ekipler, kentteki sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda, 1 kilo 600 gram metamfetamin, 1 kilo skunk, 275 gram sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.