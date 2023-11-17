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        Akçakale'de 737 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 737 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 11:19 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:21
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        Akçakale'de 737 uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 737 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerce belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, 737 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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