Akçakale'de 737 uyuşturucu hap ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 737 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 737 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, 737 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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