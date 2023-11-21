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        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 1 kilo 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolcu otobüsünde 1 kilo 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:54 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:43
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        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 1 kilo 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolcu otobüsünde 1 kilo 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Narkotik suçlarla mücadele" kapsamında çalışma başlatıldı.

        Akziyaret Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince ilçe girişinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda, A.Ç'ye ait çantada 1 kilo 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili A.Ç. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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