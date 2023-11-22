Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri Karaköprü ilçesinde belirlenen adrese düzenlediği operasyonda M.İ'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının işlemleri devam ediyor.

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