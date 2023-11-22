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        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 17:12 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:12
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        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.

        Jandarma ekipleri Karaköprü ilçesinde belirlenen adrese düzenlediği operasyonda M.İ'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlının işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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