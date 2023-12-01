Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 74 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 10:49 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 74 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu satıcılarına yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından 765 personelin katılımıyla 63 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Vali Şıldak, şunları kaydetti:

        "Operasyon sonucunda 25 kilo 382 gram esrar, 1 kilo 200 gram skunk, 75 gram eroin, 10 gram bonzai, 800 kök kenevir, 2 hassas terazi, 6 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 G-1 piyade tüfeği, 1 M-1 piyade tüfeği, 24 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ele geçirilmiş, 74 kişi yakalanmış ve bunların 9'u tutuklanmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        "Rezil bir sonuç"
        "Rezil bir sonuç"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Sportif enkaz"
        "Sportif enkaz"
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        Sahtekârlar yaşlı aylığı oyununda 'joker' kullanmış!
        Sahtekârlar yaşlı aylığı oyununda 'joker' kullanmış!
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        "OVP'ye güven artıyor"
        "OVP'ye güven artıyor"
        Ateşkesin bitmesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama
        Ateşkesin bitmesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da şarampole devrilen vinçteki 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen vinçteki 2 kişi yaralandı
        Kazaya karışan sürücülerden biri 'tampon' ile saldırdı, diğeri bıçakla karş...
        Kazaya karışan sürücülerden biri 'tampon' ile saldırdı, diğeri bıçakla karş...
        Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi
        Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 24 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 24 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa´da tekstil işçilerinin eylemi 4'üncü gününde
        Şanlıurfa´da tekstil işçilerinin eylemi 4'üncü gününde
        Şanlıurfa'daki 897 deprem konutu 1 ay içinde teslim edilecek
        Şanlıurfa'daki 897 deprem konutu 1 ay içinde teslim edilecek