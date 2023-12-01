Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Viranşehir'de son kullanma tarihi geçen ürünler imha edildi

        Viranşehir Belediyesince gerçekleştirilen denetimlerde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:00 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Viranşehir'de son kullanma tarihi geçen ürünler imha edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Viranşehir Belediyesince gerçekleştirilen denetimlerde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince halk sağlığını korumaya yönelik market ve gıda satışı yapan iş yerlerinde denetimler gerçekleştirildi.

        Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 350 kilogram tavuk, 67 kutu bisküvi, 200 kilogram süt ve süt ürünleri, 450 kilogram bakliyat ürünleri ile 250 litre yağ ele geçirildi.

        Ele geçirilen ürünler ekiplerce imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! İşte o hemşirenin savunması!
        Kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! İşte o hemşirenin savunması!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        Köprüdeki yapay zeka reklamları için suç duyurusu!
        Köprüdeki yapay zeka reklamları için suç duyurusu!
        "Rezil bir sonuç"
        "Rezil bir sonuç"
        Semih Kaya için zorla getirme kararı!
        Semih Kaya için zorla getirme kararı!
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        "Sportif enkaz"
        "Sportif enkaz"
        Tesla'nın pick-up modelinin fiyatı açıklandı
        Tesla'nın pick-up modelinin fiyatı açıklandı
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        6 çocuk annesinin resmi nikah mücadelesinde emsal karar!
        6 çocuk annesinin resmi nikah mücadelesinde emsal karar!
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen vinçteki 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen vinçteki 2 kişi yaralandı
        Kazaya karışan sürücülerden biri 'tampon' ile saldırdı, diğeri bıçakla karş...
        Kazaya karışan sürücülerden biri 'tampon' ile saldırdı, diğeri bıçakla karş...
        Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi
        Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 24 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 24 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa´da tekstil işçilerinin eylemi 4'üncü gününde
        Şanlıurfa´da tekstil işçilerinin eylemi 4'üncü gününde