Viranşehir'de son kullanma tarihi geçen ürünler imha edildi

Viranşehir Belediyesince gerçekleştirilen denetimlerde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince halk sağlığını korumaya yönelik market ve gıda satışı yapan iş yerlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 350 kilogram tavuk, 67 kutu bisküvi, 200 kilogram süt ve süt ürünleri, 450 kilogram bakliyat ürünleri ile 250 litre yağ ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünler ekiplerce imha edildi.