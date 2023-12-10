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        Şanlıurfa'daki silahlı kavgayla ilgili yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 15:09 Güncelleme: 10.12.2023 - 15:09
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        Şanlıurfa'daki silahlı kavgayla ilgili yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Merkez Karaköprü ilçesinde dün aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.A, A.A. ve K.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken diğer şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Merkez Karaköprü ilçesinde, dün aralarında husumet bulunan iki grup arasında bıçaklı kavga çıkmış, polis, zanlıları Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirmişti. Haberi duyan şüphelilerin yakınları da İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gelmiş, burada kavgaya karışanların yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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